Бушманов: Появление Джикии добавит эмоций «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о возможном возвращении капитана «Спартака» Георгия Джикии в стартовый состав команды.

По мнению специалиста, Джикия может появиться в составе, но вопрос заключается в его текущей форме.

«Его появление добавит эмоций команде, и сам он будет на эмоциях, но насколько он готов — решает тренерский штаб», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Сегодня, 17 апреля, «Спартак» встретится на выезде с «Зенитом» в матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая должна будет стартовать в 19:30 по московскому времени.