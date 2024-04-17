Первак уверен, что «Спартак» не утвердит Слишковича

Известный функционер Юрий Первак поделился мнением о перспективах Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

«Слишкович ничего не сможет сделать. Его все равно не утвердят», — заявил Первак «РБ Спорту».

Специалист признался, что не знает Слишковича, но ему интересно, какой состав он выставит на битву с «Зенитом».

Матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 17 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 по столичному времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.