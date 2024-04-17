Тернавский объяснил, за счёт чего «Спартак» может выдать хорошую игру с «Зенитом»

Экс-футболист «Спартака» Владислав Тернавский поделился мнением о том, как увольнение Гильермо Абаскаля может повлиять на игроков «красно-белых».

По мнению эксперта, футболисты могут встряхнуться после отставки тренера, но смена наставника не всегда дает положительный результат.

— В «Спартаке» собраны квалифицированные футболисты. Они могут подумать, что в этом есть их вина и выдать хорошую игру с «Зенитом», — приводит слова Тернавского «Чемпионат».

Полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 17 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.