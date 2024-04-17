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Кубок России

Андраде: «У «Балтики» будет ещё один шанс в Пути регионов»

17 Апреля 2024 • 14:15 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Балтика

Калининградская «Балтика» ещё сможет побороться за Кубок России, попробовав пробиться в финал через Путь регионов, заявил новоиспечённый капитан команды Кевин Андраде.

«У нас будет ещё один шанс в Пути регионов, и мы должны сделать всё возможное, чтобы пройти в финал», - цитирует футболиста Metaratings.ru.

Накануне во втором полуфинальном матче Пути РПЛ «Балтика» уступила ЦСКА 0:2. В первой встрече также сильнее оказались армейцы (1:0). Команда Владимира Федотова вышла в финал верхней сетки турнира, где ожидает своего будущего соперника, который определится в паре «Зенит» - «Спартак».

Калининградцы отправились в Путь регионов, полуфиналы которого состоятся 17 апреля.

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