Широков — о Джикии: «Он три года не играл, что ли? Поймать игровой ритм займёт 20 минут»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков поделился мнением о возможном появлении защитника Георгия Джикии в стартовом составе «красно-белых» в матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Зенита».

Отметим, что последние три матча «Спартака» в РПЛ Джикия провёл на скамейке запасных.

«Он опытный игрок и знает, как надо себя готовить. Он три года не играл, что ли? Джикия не играет матчей пять — что с этого? Он же тренируется, а поймать игровой ритм займёт 20 минут», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.