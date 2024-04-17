Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Оренбург» - «Динамо»

Московское «Динамо» на бумаге выглядит фаворитом в предстоящем полуфинальном поединке Пути регионов Кубка России, однако в самой игре произойти может всякое. Об этом заявил бывший полузащитник «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

«Победит тот, кому Кубок России принципиально нужнее с учётом формата турнира. При сильнейших составах команд назову «Динамо» фаворитом. Но «Динамо» было фаворитом и в матче со «Спартаком - что в итоге?», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Другую пару полуфиналистов составили «Урал» и «Ростов». Оба матча пройдут 17 апреля.

Добавим, что в Пути РПЛ сегодня также пройдёт ответная встреча «Зенита» и «Спартака». Проигравший не вылетит из турнира, а будет ждать своего соперника по финалу Пути регионов. Таким образом, свой турнирный путь продолжат оба клуба при любых раскладах.