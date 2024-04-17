ЦСКА вручил памятные футболки Чалову и Облякову

Столичный ЦСКА вручил памятные футболки своим игрокам перед кубковым матчем с «Балтикой». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

За 250 проведенных матчей в составе ЦСКА футболку получил форвард Фёдор Чалов. Кроме того, за 200 игр такой же подарок был вручен полузащитнику Ивану Облякову.

Напомним, ответный полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ завершился победой ЦСКА над «Балтикой» со счетом 2:0.

20 апреля подопечные Владимира Федотова примут на своем поле «Ахмат» в рамках 25-го тура чемпионата России. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать на 19:30 по мск.