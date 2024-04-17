Радченко: «Зенит» не выйдет против «Спартака» спустя рукава»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с журналистами высказался относительно шансов в ответном матче между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«У «Спартака» - смена тренера, может, команда взбодрится. «Зенит» не подойдет к этому матчу спустя рукава после яркой победы в Краснодаре. Так что игра будет очень интересной», - передает слова Радченко «РБ Спорт».

Ответный матч состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 17 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. В первой встрече «Зенит» одержал победу со счетом 2:1.