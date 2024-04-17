Непомнящий: «Мотивация у «Спартака» в матче с «Зенитом» будет запредельной»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о шансах «Спартака» в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Зенита».

Напомним, первая встреча этих команд, проходившая в Москве, завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:1.

«У «Зенита» есть преимущество, так как они в первом матче выиграли. С другой стороны, «Спартак» готов ко всему. Мотивация у «красно-белых» будет запредельной. Игра может закончиться как угодно», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Также специалист выразил мнение, что отставка испанского тренера Гильермо Абаскаля пойдёт «красно-белым» на пользу.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.