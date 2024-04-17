Петржела: «У «Зенита» в сто раз больше шансов выиграть Кубок, чем у «Спартака»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «сине-бело-голубыми» и московским «Спартаком».

«Зенит» намного сильнее по всем характеристикам. У петербуржцев в сто раз больше шансов выиграть Кубок России, чем у «Спартака». Думаю, «Зениту» будет несложно пройти сегодня», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В первом матче «Зенит» отпраздновал гостевую победу над «Спартаком» со счетом 2:1. Ответный поединок состоится сегодня, 17 апреля, начало запланировано в 19:30 по московскому времени.