Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Петржела: «У «Зенита» в сто раз больше шансов выиграть Кубок, чем у «Спартака»

17 Апреля 2024 • 13:03 Комментировать

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «сине-бело-голубыми» и московским «Спартаком».

«Зенит» намного сильнее по всем характеристикам. У петербуржцев в сто раз больше шансов выиграть Кубок России, чем у «Спартака». Думаю, «Зениту» будет несложно пройти сегодня», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В первом матче «Зенит» отпраздновал гостевую победу над «Спартаком» со счетом 2:1. Ответный поединок состоится сегодня, 17 апреля, начало запланировано в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне «Бавария» выбрала нового тренера Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Канарейкин: Думаю, что «Рейнджерс» могут просто порвать «Вашингтон» Плющев оценил игру Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.04.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
3.25 3.60 2.15
Видео
17.04.24 в 17:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.25 3.40 3.20
Видео
17.04.24 в 19:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.65 3.70 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
14:21 · Кубок России
Тернавский объяснил, за счёт чего «Спартак» может выдать хорошую игру с «Зенитом»
14:15 · Кубок России
Андраде: «У «Балтики» будет ещё один шанс в Пути регионов»
14:07 · Кубок России
Широков — о Джикии: «Он три года не играл, что ли? Поймать игровой ритм займёт 20 минут»
13:29 · Кубок России
ЦСКА вручил памятные футболки Чалову и Облякову фото
13:17 · Кубок России
Радченко: «Зенит» не выйдет против «Спартака» спустя рукава»
13:16 · Кубок России
Непомнящий: «Мотивация у «Спартака» в матче с «Зенитом» будет запредельной»
13:03 · Кубок России
Петржела: «У «Зенита» в сто раз больше шансов выиграть Кубок, чем у «Спартака»
13:00 · Кубок России
Деменко: «Джикию могут поставить на матч с «Зенитом»
12:30 · Кубок России
Широков: «Спартак» может обыграть «Зенит» и пройти дальше»
12:22 · Кубок России
Экс-тренер «Зенита» Давыдов: «Хотелось бы, чтобы мы победили «Спартак»
12:10 · Кубок России
Файзуллаев: «Атмосфера была классной – ни минуты тишины»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Пряхин: «У «Балтики» полкоманды — это ЦСКА»
11:43 · Кубок России
Силкин выбрал фаворита в матче «Оренбург» - «Динамо»
11:37 · Кубок России
Веденеев назвал проблему в игре «Спартака»
11:30 · Кубок России
Гинер обратился к болельщикам ЦСКА
Все новости