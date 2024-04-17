Деменко: «Джикию могут поставить на матч с «Зенитом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия вполне может появиться в стартовом составе «красно-белых» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. так считает экс-футболист столичной команды Максим Деменко.

«Я не знаю, в каком состоянии сейчас Георгий Джикия, но его могут поставить на матч с «Зенитом», - цитирует Деменко «Чемпионат».

При этом бывший защитник затруднился спрогнозировать, поможет ли своей команде Джикия или нет, если выйдет на поле, поскольку ему может помешать давление и ответственность за результат из-за небольшого количества игровой практики.

Встреча пройдет 17 апреля на домашней арене питерцев. Начало в 19.30 по московскому времени. Неделей ранее в Москве «Зенит» оказался сильнее (2:1). Победитель противостояния в финале Пути РПЛ сыграет с ЦСКА, а проигравший отправится в Путь регионов.