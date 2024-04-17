Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выход «красно-синих» в финал Пути РПЛ Кубка России после победы в ответном матче над «Балтикой» 2:0.

- В общем на классе ЦСКА обыграл «Балтику», и здесь ничего непредсказуемого нет. Было бы нелогично, если бы не обыграли. Тем более ЦСКА имел преимущество в один мяч после выездной встречи.

«Балтика» молодцы, надо отдать им должное. Самое главное не забывать, что у них основной упор идёт на чемпионат. Они выиграли уверенно у «Ахмата», то есть у них есть шансы попасть в стыки. Поэтому, скорее всего, Кубок для них на втором плане. Учитывая их подбор игроков и короткую скамейку, им тяжело распыляться на два фронта.

В чемпионате ЦСКА в любом случае борется за медали. Бронзовые – всё равно медали. Ну и естественно, что сейчас будет поставлена задача максимально постараться взять трофей – Кубок. Если выиграть его и завоевать бронзовые медали Премьер-лиги, получится абсолютно положительный сезон ЦСКА, – заключил Попов.

В финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет либо с «Зенитом», либо со «Спартаком», которые проведут ответный полуфинальный матч сегодня в 19:30.