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Широков: «Спартак» может обыграть «Зенит» и пройти дальше»

17 Апреля 2024 • 12:30 Комментировать

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Роман Широков высказался об ответном поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» может переломить ход противостояния? Почему нет? Им же нужно выиграть со счётом 1:0. А в серии пенальти уже непонятно, что будет. «Спартак» может и 2:0 выиграть. Вполне могут», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что в первом поединке «красно-белые» проиграли на своем поле со счетом 1:2. Ответная встреча состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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