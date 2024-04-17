Экс-тренер «Зенита» Давыдов: «Хотелось бы, чтобы мы победили «Спартак»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Анатолий Давыдов в разговоре с журналистами высказался об ответном поединке против московского «Спартака» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.
«Игра будет интересная. В матче чемпионата «Спартак» приезжал в Петербург без Абаскаля и не проиграл? Если тогда не было тренера и сейчас его не будет, то хотелось бы, чтобы мы победили», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Ответный поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. В первом матче, который прошел в Москве, питерцы одержали победу со счетом 2:1.
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