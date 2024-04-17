Экс-тренер «Зенита» Давыдов: «Хотелось бы, чтобы мы победили «Спартак»

«Игра будет интересная. В матче чемпионата «Спартак» приезжал в Петербург без Абаскаля и не проиграл? Если тогда не было тренера и сейчас его не будет, то хотелось бы, чтобы мы победили», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».