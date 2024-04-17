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Файзуллаев: «Атмосфера была классной – ни минуты тишины»

17 Апреля 2024 • 12:10 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Балтика

Вингер столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями об атмосфере на минувшем кубковом матче с «Балтикой».

Напомним, подопечные Владимира Федотова обыграли на своем поле «Балтику» (2:0) и вышли в финал Кубка России Пути РПЛ.

«Атмосфера была классной – ни минуты тишины. Очень приятно, что болельщики нас так поддерживают», — сказал Файзуллаев пресс-службе «красно-синих».

Соперник ЦСКА по финалу определится сегодня, 17 апреля, в матче «Зенита» и «Спартака». Поединок начнется в 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев

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