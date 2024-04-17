Силкин выбрал фаворита в матче «Оренбург» - «Динамо»

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о кубковом матче между «Оренбургом» и «бело-голубыми».

«Оренбург» - фаворит, потому что дома они играют здорово. «Динамо» надо выйти на поле с огромным желанием, что не наблюдается в последних играх. Команда неплохо начинает, а потом сбавляет», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Матч «Оренбурга» и «Динамо» состоится сегодня, 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.