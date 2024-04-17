Веденеев назвал проблему в игре «Спартака»

«Наверняка «Зенит» будет играть сильнейшим составом. Если появится кто-то не из основы, это ослабит игру, и «Спартак» может воспользоваться. Но проблема в том, что у «Спартака» забивать некому», - передает слова эксперта «РБ Спорт».