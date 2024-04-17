Веденеев назвал проблему в игре «Спартака»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об ответном матче «сине-бело-голубых» и московского «Спартака» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
«Наверняка «Зенит» будет играть сильнейшим составом. Если появится кто-то не из основы, это ослабит игру, и «Спартак» может воспользоваться. Но проблема в том, что у «Спартака» забивать некому», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
В первом поединке «Спартак» потерпел поражение со счетом 1:2 на своем поле. Ответная встреча состоится сегодня, 17 апреля, начало запланировано в 19:30 по московскому времени.
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