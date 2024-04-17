Гинер обратился к болельщикам ЦСКА

Президент столичного ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал поддержку болельщиков в ответном поединке с калининградской «Балтикой» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. «Армейцы» одержали победу на своем поле со счетом 2:0.
«Болельщики внесли огромный вклад в победу. Команда была отлично настроена, сыграла очень организованно, но без такой поддержки матч был бы другим. Хочу в очередной раз сказать вам спасибо!» - передает слова руководителя пресс-служба клуба.
ЦСКА стал первым финалистом Пути РПЛ Кубка России. Второй участник определится в противостоянии петербургского «Зенита» и московского «Спартака».
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