Игрок «Балтики» Лазарев сравнил матч против ЦСКА с Лигой чемпионов

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев поделился мнением о матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) против ЦСКА (0:2).

Лазарев похвалил болельщиков «армейцев», отметив, что в Москве при такой хорошей поддержке домашних трибун было очень приятно играть.

«Я считаю, что у ЦСКА самые топовые фанаты. При такой атмосфере играть просто космос. Это как матч Лиги чемпионов», — цитирует Лазарева «Чемпионат».

Благодаря этой победе ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ. Отметим, что в другой полуфинальной паре отношения между собой выясняют «Спартак» и «Зенит». Ответная встреча этих команд состоится сегодня, 17 апреля.