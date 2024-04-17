Борис Игнатьев оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»

«Конечно, у «Зенита» больше шансов на выход в финал. Команда практически вторым составом обыграла «Спартак». Да, «красно-белые» в первом тайме первого матча имели преимущество, но не довели его до логического конца. Но как только Семак произвел замены и на поле появились основные игроки «Зенита», все стало предельно ясно. Они взяли в свои руки управление игрой и не отпускали. Может, только иногда передавали эстафетную палочку «Спартаку».

Но в ответной игре возможны разные варианты. И никто не застрахован от того, что «Спартак» вдруг покажет победный результат. Но шансов у «красно-белых» очень мало», – сказал Игнатьев.