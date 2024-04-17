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Борис Игнатьев оценил шансы «Спартака» победить «Зенит» эксклюзив

17 Апреля 2024 • 11:30 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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Через 6 ч. 48 мин.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от ответного матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

«Конечно, у «Зенита» больше шансов на выход в финал. Команда практически вторым составом обыграла «Спартак». Да, «красно-белые» в первом тайме первого матча имели преимущество, но не довели его до логического конца. Но как только Семак произвел замены и на поле появились основные игроки «Зенита», все стало предельно ясно. Они взяли в свои руки управление игрой и не отпускали. Может, только иногда передавали эстафетную палочку «Спартаку».

Но в ответной игре возможны разные варианты. И никто не застрахован от того, что «Спартак» вдруг покажет победный результат. Но шансов у «красно-белых» очень мало», – сказал Игнатьев.

Матч пройдет 17 апреля и начнется в 19:30 мск.

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