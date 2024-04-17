Латышонок оценил шансы «Балтики» на сохранение прописки в РПЛ

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче с ЦСКА, голевой феерии в Грозном и борьбе за выживание в РПЛ.

- После разгрома «Ахмата» были мысли, что можете пройти ЦСКА в Кубке России?

- У нас после матча в Грозном была большая ротация состава, потому что игра была сложная, выездная. С ЦСКА выходили бороться, побеждать, но не получилось. Главный тренер просил нас быть агрессивными с «армейцами», но, к сожалению, у нас много чего не получилось в этом матче. Поэтому и уступили.

- Когда последний раз ваша команда забивала семь мячей?

- В моей карьере это было впервые.

- Нет ощущения, что «Балтика» израсходовала свой лимит голов?

- Надеюсь, это не так.

- Как оцениваете шансы «Балтики» на сохранение прописки в РПЛ, потому что конкуренты тоже набирают очки, как, например, «Сочи» в игре со «Спартаком»?

- Нам не надо смотреть на конкурентов. Необходимо выигрывать свои матчи. С «Ахматом» в последней встрече удалось много забить, но так сложилась игра.

- Дальше ждать от вашей команды такой голевой феерии?

- Будем на это надеяться.

- Следите за первенством ФНЛ, кто теоретически может достаться в стыковых матчах?

- Нет, вообще не слежу. Все равно, с кем играть, если придется.

Елена Григорьевская