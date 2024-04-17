Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Латышонок оценил шансы «Балтики» на сохранение прописки в РПЛ эксклюзив

17 Апреля 2024 • 11:16 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Балтика

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче с ЦСКА, голевой феерии в Грозном и борьбе за выживание в РПЛ.

- После разгрома «Ахмата» были мысли, что можете пройти ЦСКА в Кубке России?

- У нас после матча в Грозном была большая ротация состава, потому что игра была сложная, выездная. С ЦСКА выходили бороться, побеждать, но не получилось. Главный тренер просил нас быть агрессивными с «армейцами», но, к сожалению, у нас много чего не получилось в этом матче. Поэтому и уступили.

- Когда последний раз ваша команда забивала семь мячей?

- В моей карьере это было впервые.

- Нет ощущения, что «Балтика» израсходовала свой лимит голов?

- Надеюсь, это не так.

- Как оцениваете шансы «Балтики» на сохранение прописки в РПЛ, потому что конкуренты тоже набирают очки, как, например, «Сочи» в игре со «Спартаком»?

- Нам не надо смотреть на конкурентов. Необходимо выигрывать свои матчи. С «Ахматом» в последней встрече удалось много забить, но так сложилась игра.

- Дальше ждать от вашей команды такой голевой феерии?

- Будем на это надеяться.

- Следите за первенством ФНЛ, кто теоретически может достаться в стыковых матчах?

- Нет, вообще не слежу. Все равно, с кем играть, если придется.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Евгений Латышонок

Новости по матчу

Сегодня, 17 Апреля
12:10
Файзуллаев: «Атмосфера была классной – ни минуты тишины»
11:50
Пряхин: «У «Балтики» полкоманды — это ЦСКА»
11:24
Игрок «Балтики» Лазарев сравнил матч против ЦСКА с Лигой чемпионов
11:16
Латышонок оценил шансы «Балтики» на сохранение прописки в РПЛ
10:02
Игрок «Балтики» Маляров: «Постараемся выиграть Кубок России»
09:52
Защитник «Балтики» назвал причины поражения от ЦСКА
16 Апреля
23:33
Аванесян объяснил, почему «Балтика» успешно заиграла
22:33
Гришин: «Игроки ЦСКА понимают, чего от них хочет Федотов»
22:10
Пономарёв: «Оборона ЦСКА сыграла с «Балтикой» безупречно»
21:53
ЦСКА одержал уже свою шестую победу над «Балтикой» в истории Кубка России
21:50
Файзуллаев: «Состав «Балтики» неожиданный был»
21:44
Обляков: «У «Зенита» шансов больше, но «Спартак» просто так сдаваться не буде»
21:30
ЦСКА ни разу не проиграл в восьми официальных матчах весны
21:26
Чалов – с пенальти, Файзуллаев – с игры: ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ Кубка России сквозь «Балтику» Игнашевича
21:24
Полузащитник ЦСКА получил травму в игре с «Балтикой»
20:13
ЦСКА дважды подряд забил в ворота «Балтики» 1
20:13
Файзуллаев оформляет голевое действие в третьем матче подряд
19:32
Игнашевич объяснил ротацию состава нюансами схемы кубкового турнира
19:15
Федотов: «Мы должны показать болельщикам товар лицом»
19:06
На матче ЦСКА и «Балтики» ожидается свыше 20 тысяч болельщиков
19:00
ЦСКА - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:33
«Балтика» огласила состав на кубковую битву с ЦСКА
18:28
Тороп, Чалов и Мусаев – в основе ЦСКА на игру с «Балтикой»
14:44
Келлвен сравнил Акинфеева с легендарным бразильским вратарём
14:20
Таранов: «Балтика» может дать хороший бой ЦСКА»
13:54
Кузнецов: «Балтика» может выиграть лишь при сумасшедшем везении и расхлябанности ЦСКА»
13:09
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Балтика Кубка России — 16 апреля 2024
13:09
Масалитин дал прогноз на матчи Кубка России 2
09:09
Пономарёв: «Физика отстаёт, у ЦСКА нет стопроцентной возможности выйти в финал»
02:02
ЦСКА - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
15 Апреля
23:57
Пономарёв: «Победа «Балтики» над «Ахматом» ни о чём не говорит, ЦСКА выиграет»
20:36
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Балтика Кубка России — 16 апреля 2024
19:41
Игнашевич: «Нам нужно побеждать ЦСКА»
11:58
Актуальный прогноз и ставка на матч ЦСКА — Балтика Кубка России — 16 апреля 2024
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» «Бавария» выбрала нового тренера Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.04.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
3.25 3.60 2.15
Видео
17.04.24 в 17:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.25 3.40 3.20
Видео
17.04.24 в 19:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.65 3.70 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
12:30 · Кубок России
Широков: «Спартак» может обыграть «Зенит» и пройти дальше»
12:22 · Кубок России
Экс-тренер «Зенита» Давыдов: «Хотелось бы, чтобы мы победили «Спартак»
12:10 · Кубок России
Файзуллаев: «Атмосфера была классной – ни минуты тишины»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Пряхин: «У «Балтики» полкоманды — это ЦСКА»
11:43 · Кубок России
Силкин выбрал фаворита в матче «Оренбург» - «Динамо»
11:37 · Кубок России
Веденеев назвал проблему в игре «Спартака»
11:30 · Кубок России
Гинер обратился к болельщикам ЦСКА
11:24 · Кубок России
Игрок «Балтики» Лазарев сравнил матч против ЦСКА с Лигой чемпионов
11:10 · Кубок России
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Не собираемся уступать «Динамо»
10:51 · Кубок России
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА
10:43 · Кубок России
Мостовой - о матче «Зенита» и «Спартака»: «Какая разница, никто не вылетает»
10:30 · Кубок России
Тарханов оценил шансы в дуэли «Зенита» и «Спартака» эксклюзив
10:11 · Кубок России
Ещенко рассказал, в чём проблема нынешнего «Спартака»
10:02 · Кубок России
Игрок «Балтики» Маляров: «Постараемся выиграть Кубок России»
09:48 · Кубок России
Гаврилов дал совет игрокам «Спартака»
Все новости