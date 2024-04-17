Президент «Оренбурга» Еремякин: «Не собираемся уступать «Динамо»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) против «Динамо».

По словам Еремякина, в «Оренбурге» настроены одержать в предстоящей встрече победу и пробиться в следующий этап турнира.

«С «Динамо» будет напряжённая игра, не собираемся уступать. Намерены пройти в следующий раунд», — цитирует Еремякина Metaratings.

Также президент отметил, что игрокам положены премии за достижение определённых результатов в Кубке России.

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится сегодня, 17 апреля. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.