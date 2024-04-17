Чалов обратился к болельщикам ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов обратился к болельщикам команды после ответного поединка с калининградской «Балтикой» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. «Армейцы» выиграли на своем поле со счетом 2:0.

«Всех с победой! Спасибо за Вашу поддержку! Увидимся в финале пути РПЛ», - гласит сообщение нападающего в социальных сетях.

В финальном поединке ЦСКА встретится с победителем пары «Зенит» - «Спартак». В первом матче петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1. Ответная встреча состоится сегодня, 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.