Мостовой - о матче «Зенита» и «Спартака»: «Какая разница, никто не вылетает»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями относительно ответного матча между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«И «Спартак» может выиграть, и «Зенит». Какая разница? Никто не вылетает. Так что результат большого значения для команд иметь не будет», - приводит слова Александра телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в первом поединке «Спартак» на своем поле потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:2. Ответная встреча между принципиальными соперниками пройдет сегодня, 17 апреля. Начало запланировано в 19:30 по столичному времени.