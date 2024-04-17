Булыкин ответил, есть ли у «Спартака» шансы против «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от ответного матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

«У «Спартака» мало шансов против «Зенита». Учитывая формат, «Зенит» вряд ли допустит осечку. Думаю, Санкт-Петербург выиграет Кубок», – сказал Булыкин.

Напомним, что первом матче «Спартак» проиграл на своем поле со счетом 1:2. Ответный поединок состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 17 апреля. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.

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