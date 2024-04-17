Тарханов оценил шансы в дуэли «Зенита» и «Спартака»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от ответного матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

«Дальше должен пройти «Зенит». «Спартак» - непредсказуемая команда. Может разгромить соперника, а через время этому же сопернику уступить. Конечно, у «Зенита» больше шансов на выход в финал», - поведал Тарханов.

В первом матче «Спартак» на своем поле потерпел поражение со счетом 1:2. Ответный поединок между командами состоится в среду, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано в 19:30 по московскому времени.