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Ещенко рассказал, в чём проблема нынешнего «Спартака»

17 Апреля 2024 • 10:11 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о проблемах «красно-белых». Несколько дней назад с поста главного тренера «народной команды» был уволен испанец Гильермо Абаскаль.

«Постоянно меняют состав, нет сплочённости. Думаю, что внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание - в этом вся проблема», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

Сегодня, 17 апреля, «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом» в полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что в первом матче, состоявшемся на «Открытие Банк Арене», «красно-белые» проиграли со счетом 1:2.

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