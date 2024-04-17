Игрок «Балтики» Маляров: «Постараемся выиграть Кубок России»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров высказался о поражении от ЦСКА (0:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По словам футболиста, в прошедшей игре он выложился на 200% и, несмотря на поражение, хочет добиться победы в этом турнире.

«Из Кубка России мы не вылетели, у нас будут игры, и задача одна — постараться дойти до финала и выиграть этот турнир», — цитирует Малярова «Чемпионат».

После 23 туров РПЛ «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч команда Сергея Игнашевича проведёт уже 20 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.