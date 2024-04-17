Сёмин высказал мнение о матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от ответного матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

«Кубок дарит неожиданности. Надеюсь, что будет интересный и равный матч. Кто пройдёт дальше - покажет предстоящая игра», - сказал Сёмин.

Напомним, что в первом полуфинальном матче «Спартак» на домашнем стадионе потерпел поражение со счетом 1:2.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 17 апреля, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.