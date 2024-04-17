Игрок «Балтики» заявил, что решение задач в РПЛ для его команды важнее Кубка России

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об ответном кубковом матче с ЦСКА.

- Придала ли крупная победа над «Ахматом» в чемпионате уверенности, что сможете успешно сыграть в ответном кубковом матче с ЦСКА, ведь дома вы уступили с минимальным счетом?

- Добиться результата нам помешало то, что ЦСКА играет хорошо. Мы помним, что это действующий победитель Кубка. Сложно соперничать с такой командой. У нас не получилось. Но перед матчем крупная победа придала нам заряд уверенности. Такие матчи всегда дополнительно мотивируют.

- Когда попали на «армейцев», были мысли, что сможете их пройти, или это был самый сложный соперник из возможных?

- Если попадаются топы, такие как ЦСКА, «Зенит», «Спартак» или «Локомотив», например, то не стоит думать, что это финиш. Иначе, какой смысл вообще выходить на поле?

- На что Игнашевич делал акцент перед ответным матчем, ведь он хорошо знает этого соперника?

- Он просил биться в каждом моменте, и отчасти у нас это получилось.

- У вас еще есть задачи в Кубке России?

- Наши амбиции больше нацелены на чемпионат, где мы боремся за выживание. Кубок тоже интересен и важен, но не так, как РПЛ.

- В нынешнем чемпионате внизу таблицы идет ожесточенная борьба. Как расцениваете шансы «Балтики» на сохранение прописки?

- Считаю, что все будет зависеть только от нас. Нам все равно, через стыки решить задачу остаться в РПЛ или без них. Но сейчас я не слежу за командами ФНЛ, которые могут попасть в зону переходных матчей.

Елена Григорьевская