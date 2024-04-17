Защитник «Балтики» назвал причины поражения от ЦСКА

Защитник «Балтики» Александр Осипов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковом поражении от ЦСКА.

- В прошлом матче «Балтика» разгромила «Ахмат», 7:1. На Кубок ЦСКА не удалось забить ни одного мяча. Не думаете, что лимит голов израсходовали в Грозном?

- Да нет. Игра на игру не приходится. Все складывается по-разному. Иногда залетает все, иногда – ничего. С ЦСКА мы не создали много моментов для взятия ворот, поэтому не смогли забить и отыграться.

- После «Ахмата» не было ощущения, что и ЦСКА по плечу? Все-таки крупные разгромы соперников придают уверенности.

- В кубковой встрече у нас была большая ротация состава. Многие ребята месяц не играли больше одного тайма. Физическое состояние тоже накладывает отпечаток. Поэтому некоторые игроки были закрепощены, кому-то было тяжело после такого длительного перерыва.

- Ваш главный тренер Сергей Игнашевич отлично знает ЦСКА. На чем он делал акцент перед матчем?

- У нас не так много было времени на подготовку, всего два дня. Плюс тем, кто играл с «Ахматом», дали день отдыха. Мы успели один раз посмотреть теорию.

- Такой плотный график мешает?

- В целом играть в четырехдневном режиме даже легче, потому что меньше получается тренировок в недельном цикле. Ты провел матч, восстановился и снова играешь. Но когда между матчами всего два дня, как в этот раз, ребята не успевают восстанавливаться. Хотя эмоций у нас было достаточно для ЦСКА, потому что резервисты не много времени получают в чемпионате. И у них была мотивация доказать, что они тоже достойны получать игровое время.

- Кто круче – Игнашевич – тренер или игрок?

- Он и там, и там крутой (смеется).

Елена Григорьевская