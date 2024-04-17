Гаврилов дал совет игрокам «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с журналистами дал совет игрокам «красно-белых» после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Сейчас надо сплотиться, кому-то нужно стать лидером, проявить концентрацию и вкладывать силы. А если они сейчас опустят руки и будут играть каждый сам за себя, то ничего не получится», - передает слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».
Сегодня, 17 апреля, «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. В первом матче «народная команда» потерпела поражение на своем поле со счетом 1:2.
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