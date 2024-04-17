Гаврилов дал совет игрокам «Спартака»

«Сейчас надо сплотиться, кому-то нужно стать лидером, проявить концентрацию и вкладывать силы. А если они сейчас опустят руки и будут играть каждый сам за себя, то ничего не получится», - передает слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».