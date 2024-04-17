Николаев: «Зенит» обыграет «Спартак», но будет непросто»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился ожиданиями от ответной игры 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором петербуржцы примут на своём поле «Спартак».

Эксперт считает, что «сине-бело-голубые» одержат победу, однако сделать им это будет непросто из-за настроя московской команды.

«Зенит», я думаю, выиграет, возможно, сделать это будет сложнее из-за супернастроя спартаковцев. Хотя на «Зенит» у них всегда такой настрой. Ну и хотелось бы увидеть результативный футбол, а не «от печки», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 17 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.