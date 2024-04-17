Орлов: «Спартак» сейчас — раненый зверь, и он опасен»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».

Журналист отметил, что сейчас за «Спартак» выступают хорошие игроки, которых ещё необходимо объединить одной идеей и тактикой. Поэтому, как считает Орлов, «Зенит» является фаворитом предстоящей игры.

«Зенит» точно будет сильнее, но если он создаст 10 моментов и ни один не реализует, тогда, может быть, что-то получится и у «Спартака». В конце концов, они же как раненые звери сейчас. А раненый зверь всегда опасен», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.