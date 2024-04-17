Масалитин объяснил, за счёт чего ЦСКА победил «Балтику»

Экс-игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу «армейского» клуба в ответном матче с «Балтикой» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России. Москвичи выиграли со счетом 2:0 и вышли в финал.

«У «армейцев» скамейка сильнее, чем у калининградцев, отсюда такой счет и такая игра. Шансы на титул есть всегда и пропадают они только с окончанием матча», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В финале ЦСКА встретится с победителем пары «Зенит» - «Спартак». В первом поединке была зафиксирована победа «сине-бело-голубых» со счетом 2:1. Ответный матч между командами состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе «Газпром Арена».