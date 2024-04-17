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Кубок России

Тарханов оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»

17 Апреля 2024 • 07:55 Комментировать

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов поделился мыслями об ответном матче между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«У «Спартака» есть варианты переломить ход противостояния и победить. Нынешний «Спартак» - это такая команда, которая может взорваться, а может и сдуться. Пока непонятно, какую игру она покажет», - передает Vprognoze.ru слова специалиста.

Первый поединок между командами завершился победой петербургского коллектива со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 17 апреля на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Спартак Москва Зенит Александр Тарханов ещё теги
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