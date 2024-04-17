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Первый блин Слишковича: Вероятные составы «Спартака» и «Зенита» на матч Пути РПЛ Кубка России

17 Апреля 2024 • 09:00 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
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Через 8 ч. 51 мин.

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России санкт-петербургский «Зенит» сыграет против московского «Спартака». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные составы команд на это Дерби двух столиц.

«Зенит»: Васютин, Дуглас Сантос, Нино, Алип, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Кассьерра, Артур.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Бабич, Джикия, Зобнин, Литвинов, Пруцев, Умяров, Соболев, Угальде, Бонгонда.

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не отправился на выезд в Санкт-Петербург. Он тренируется с ограничениями, решено было не брать его на игру. Для «Зенита» недоступен Марио Фернандес.

Матч «Зенит» – «Спартак» на «Газпром Арене» стартует сегодня, 17 апреля, в 19:30 по московскому времени. В первой игре «красно-белые» уступили 1:2. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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