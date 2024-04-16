Аванесян объяснил, почему «Балтика» успешно заиграла

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении своей команды в чемпионате.

- Ваша команда сейчас на ходу. За счет чего удалось этого добиться?

- Да, мы на ходу. У нас в целом сильная команда, которая готова побеждать в каждом матче. Ни для кого не должно быть удивлением, что в предыдущем туре РПЛ мы выиграли с крупным счетом, да в более ранних турах добивались результата.

- Что не позволяло раньше так играть, чтобы не скатиться вниз турнирной таблицы?

- Бывают такие моменты, когда команда ловит серию неудач, идут проигрыши, и выбраться из этого крайне тяжело. Психология победителя разрушается. Думаю, что с этих побед в чемпионате мы начинаем свое возвращение. Вся Россия поняла, что против нас тяжело играть. Победы над «Ахматом» и «Пари НН» тому подтверждение. Не думаю, что это случайность, потому что по содержанию игры вопросов к нам нет.

- Ждать ли еще разгромных побед от «Балтики»?

- Конечно, ждите.

- Удивляют результаты одного из ваших конкурентов – «Сочи», который не поигрывает весной?

- Мы боремся, чтобы обойтись без стыков, поэтому у нас в конкурентах еще и «Ахмат», и «Урал», и «Оренбург», и «Факел». Уверен, что нас ждет интересная развязка в борьбе за выживание.

Елена Григорьевская