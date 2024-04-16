Гришин: «Игроки ЦСКА понимают, чего от них хочет Федотов»

Александр Гришин, тренер академии московских «армейцев» отметил отличное взаимопонимание между игроками ЦСКА и главным тренером основной команды Владимиром Федотовым.

«ЦСКА - тренерская команда, видно, что Федотов хочет: дисциплина в обороне, хорошие быстрые атаки. Игроки тренера слушаются. Я сидел близко к скамейке ЦСКА и понял, что тренерская мысль Федотова на поле успешно воплощается футболистами ЦСКА», - говорит Гришин Metaratings.

Напомним, вечером вторника ЦСКА принимал дома «Балтику». «Армейцы» не испытали проблем с калининградскими гостями, оформив два безответных гола. Больше подробностей об этой встрече - в нашем отчёте.