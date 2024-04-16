Пономарёв: «Оборона ЦСКА сыграла с «Балтикой» безупречно»

Владимир Пономарёв, ветеран столичного ЦСКА похвалил оборону «армейцев» в минувшем матче Кубка России с «Балтикой». В поединке ЦСКА одержал «сухую» победу со счётом 2:0.

«Они грамотно и очень аккуратно действовали в обороне, без излишеств, всё вовремя. Поэтому так уверенно и победили. Абсолютно никаких претензий к ребятам», - приводит слова Пономарёва телеканал «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что столичный клуб должен играть так всегда. А ещё ему понравился Антон Заболотный, который отлично терроризировал оборону соперника.

Больше подробностей об очередной победе ЦСКА над «Балтикой» в Кубке России – в отчёте от нашего портала.