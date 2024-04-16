ЦСКА одержал уже свою шестую победу над «Балтикой» в истории Кубка России

Интересным фактом делится «Цифроскоп». Вторничная победа над «Балтикой» (2:0) в ответном матче Пути РПЛ Кубка России стала для ЦСКА уже шестым успехом в игре с балтийцами в турнире – из шести возможных.

Таким образом, столичный клуб стал обладателем рекордной серии Кубка в матчах с одним соперником. У московского «Локомотива» пять побед в пяти прошедших матчах Кубка России с подмосковными «Химками».

Напомним, что согласно регламенту ЦСКА отправляется в финал Пути РПЛ, где сыграет либо с «Зенитом», либо с московским «Спартаком». «Балтика» же выбывает в Путь регионов. Больше информации о прошедшем матче – в нашем отчёте.