Файзуллаев: «Состав «Балтики» неожиданный был»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Вижу, настроение прекрасное? Даже самолетиком поигрались до интервью.

- Хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли и поддерживали до конца. Они придают нам сил, и это сказалось на поле.

- Как вы забили тот мяч? Наши комментаторы говорили: «Откуда-то из тени появился, соперники не видели».

- Я видел, что там Гайич атаковал, и мяч проскочил ко мне. Видел, что угол пустой, туда пробил.

- Для вас состав соперника был неожиданным? Тем не менее, вы раскрыли слабые моменты «Балтики».

- Состав неожиданный был, но мы перед матчем хорошо изучали их, посмотрели первую игру с ними. Как бы ошибки исправили.

- Сейчас вы выходите либо на «Зенит» или «Спартак». Вам лично как футболисту на кого бы хотелось или не хотелось бы выйти?

- Думаю, неважно, кто. Туда выйдут только сильные команды. Думаю, будет отличная игра.