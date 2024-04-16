Обляков: «У «Зенита» шансов больше, но «Спартак» просто так сдаваться не буде»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Расскажи про второй тайм. С первым понятно, там вышла заряженная команда, вышла побеждать, две минуты - два гола, в середине тайма всё сделали.

- Продолжать дальше. В целом понятно было, что соперник большими силами пошел вперед. Играть не бросили, моментов особо у наших ворот все равно не было.

- Последний момент на последних минутах, когда «Балтика» могла все-таки забить, и Тороп спас в очередной раз… Последние минуты ЦСКА - болезнь сезона. Почему весь тайм «застегнулись на все пуговицы», а в конце…

- А игра с «Локомотивом» в прошлом туре? Я не знаю, честно. Это футбол, мы стараемся, где-то не знаю, что происходит, реально это тяжело объяснить. Так бывает, это один раз пропустили, второй, и это уже в головах сидит. Может быть, где-то на подсознании играет.

- Какой самый неприятный счет - 1:0 или 2:0? Когда точно нельзя расслабляться?

- Не знаю. Я думаю, 1:0. Если в два мяча - то все равно есть преимущество.

- На Кубок пришли болельщики. Если бы в чемпионате приходила бы такая поддержка, на каком месте сейчас бы шли?

- На первом, конечно же.

- Выбор: играть всю карьеру в ЦСКА, стать легендой клуба и уйти на пенсию косым или через 2-3 года оказаться в «Милане»?

- Выиграть чемпионат, и там всё возможно. Честно, есть желание и цель все равно поиграть там, попробовать свои силы.

- Впереди в Кубке либо «Спартак», либо «Зенит». С кем хотелось бы сыграть?

- Неважно сейчас. Понятно, что у «Зенита» шансов больше. Так и есть, но, думаю, «Спартак» просто так сдаваться не будет. Будет матч от ножа, неважно кто.

- Есть задача взять кубок?

- Конечно. Есть цель, настрой максимальный.