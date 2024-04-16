Орлов назвал условие для разгрома «Спартака» «Зенитом»

В среду питерский «Зенит» и московский «Спартак» проведут в Кубке России ответный матч Пути РПЛ. Первый поединок в паре, напомним, состоялся в первую декаду апреля в Москве и завершился волевой победой «сине-бело-голубых» - 2:1.

Геннадий Орлов, известный футбольный комментатор назвал условие, при котором «Зенит» учинит «Спартаку» домашний разгром.

«Если «Зенит» забьет в начале матча, голы посыплются как горох. Тем более что Вендел у «Зенита» возвратится. Ему надо себя проявить», - говорит Орлов для «РБ Спорт».

Ранее Орлов назвал «Спартак» «конюшней» и посоветовал очистить клуб.