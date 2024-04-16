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Чалов – с пенальти, Файзуллаев – с игры: ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ Кубка России сквозь «Балтику» Игнашевича

16 Апреля 2024 • 21:26 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Балтика
окончен

В ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА играл дома с калининградской «Балтики», имея преимущество минимальной победы в первом матче.

Протокол игры  
ЦСКА Москва2:0Балтика
(1:0) Чалов Фёдор34'  
(2:0) Файзуллаев Аббосбек36'  
Тороп ВладиславВиллиан РошаМойзес МоураАгапов Илья 76' (Келлвен Дуглас ( 76') Мендес ВикторЗделар Саша 84' (Кисляк Матвей ( 84') Обляков Иван 69' (Лукин Матвей ( 69'  74') Гаич Милан IIФайзуллаев Аббосбек 69' (Давила Виктор ( 69') Мусаев Тамерлан 46' (Заболотный Антон ( 46') Чалов Фёдор
Запасные: Рядно МихаилАкинфеев ИгорьРиванди АмирхоссейнАйссауи Сид АхмедШайхутдинов ВладимирГлебов КириллНабабкин Кирилл
Бориско МаксимАндраде Кевин 46' (Остойич Иван ( 46') Радмановац НиколаФернандес Роберто 46' (Лисакович Виталий ( 46') Лазарев ВадимОсипов АлександрКапленко КириллКузьмин Максим 76' (Энрикес Анхело ( 76') Аванесян ТигранФернандес Алекс II 46' (Маляров Кирилл ( 46') Рыбчинский Дмитрий
Запасные: Ковалёв ЮрийКозлов Данила СергеевичЖиров АлександрКоновалов ИгорьПряхин СергейЛатышонок ЕвгенийБистрович КристиянАрбузов Ярослав
16 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Пару недель назад ЦСКА встретился с «Балтикой» в Калининграде, где всё решил единственный гол Давилы. Там Виктор сумасшедшим ударом забил через себя. «Балтика» могла отыграться, но не смогла. Теперь команда Игнашевича приехала на «ВЭБ Арену».

Если смотреть, как команды сыграли в минувший уик-энд в рамках РПЛ, то много голов они забили. ЦСКА родил камбэк на 3:3 в московском дерби с «Локомотивом», а «Балтика» устроила переполох в Грозном, где «Ахмат» получил от неё 1:7.

Но Кубок – это Кубок, чемпионат – это чемпионат. Большая ротация у «Балтики» не стала сюрпризом. В запасе остались те же Энрикес, Лисакович, принадлежащий «армейцам» Бистрович. Из-за дисквалификации не сыграл Луна, травмированы Гассама, Фамейе, Гузина.

Вратари поменялись у обеих команд – вышли Тороп и Бориско. Федотов сделал поменьше ротацию. Виллиан Роша и не мог сыграть против «Локомотива» из-за дисквалификации, теперь вернулся в старт. Чалов наконец-то вышел в основе в ущерб Давиле.

«Балтика» поначалу пыталась активно действовать впереди. Осипов подал с левого фланга на дальнюю штангу, а Кузьмин и Алекс Фернандес не сумели пробить по воротам. Понятно, что гости должны были относиться к своим шансам как можно внимательней.

«Красно-синие» по-настоящему включились в атаке во второй половине первого тайма. И класс сработал. Агапов ускорился на левом фланге и навесил. Гайич ударил головой, а мяч попал в руку Осипову. Главный арбитр Бобровский посмотрел ВАР и указал на точку.

Чалов исполнил пенальти блестяще в левый нижний угол. Это было на тоненького. Чтобы угадавший вратарь не дотянулся, надо бить впритирку со штангой. Чалов именно так и сделал. Пенальти – его стезя. Забивается – и нормально.

Где первый гол, там и второй сразу. Прямо на следующей минуте. Чалов сделал передачу слева, Роберто Фернандес не дал пробить Гайичу, а Файзуллаев сработал на отскоке и поразил правый угол. 2:0. Если же брать по итогам двух встреч, то 3:0 стало.

В перерыве были сделаны четыре замены. Федотов отрядил на поле Заболотного вместо Мусаева. Что до Игнашевича, то он выпустил Лисаковича, Малярова и Остойича. Вылет из Кубка в любом случае не грозил «Балтике» – только лишь спускание в Путь регионов.

ЦСКА во втором тайме уже больше от обороны действовал. Рыбчинский пробивал после обыгрыша с Кузьминым – Тороп справился. Чалов дальним ударом не попал в ворота калининградцев – то же можно сказать про Мойзеса.

Торопу пришлось разок сыграть грудью, чтобы отбить мяч на угловой. Не смогла «Балтика» продавить хозяев, и в концовке ЦСКА вернул себе инициативу. Болельщики тем временем развлекались запуском на поле бумажных самолётов.

Сашу Зделара заменили из-за небольшого повреждения. Чалов пробивал в упор и простил гостей. ЦСКА отправляется в финал Пути РПЛ, где сыграет либо с «Зенитом», либо со «Спартаком». А «Балтика» попадает в Путь регионов.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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