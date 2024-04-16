Полузащитник ЦСКА получил травму в игре с «Балтикой»

В эти минуты ЦСКА принимает на своём поле калининградскую «Балтику» в матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

В конце встречи полузащитник ЦСКА Саша Зделар получил небольшое повреждение, из-за чего не смог продолжить игру. Вместо него на 84-й минуте на замену вышел молодой хавбек Матвей Кисляк.

В нынешнем сезоне 29-летний Зделар принял участие в 28 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

На данный момент продолжается встреча между ЦСКА и «Балтикой». Пока «армейцы» ведут в счете – 2:0. Следить за всеми событиями игры можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.