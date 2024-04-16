Хавбек «Спартака» Мозес пропустит битву с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес не сможет помочь своей команде в предстоящем матче с «Зенитом».

Напомним, 33-летний футболист получил травму в ответном кубковом матче с «Оренбургом» (3:1).

Как утверждает Metaratings, «Спартак» отправился в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», однако Мозес не полетел с командой. По данным источника, накануне нигериец тренировался с ограничениями.

В нынешнем сезоне Мозес принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет один ассист.

Завтра, 17 апреля, «Спартак» проведет гостевой поединок с «Зенитом» в рамках ответного полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Начало матча запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.