Дьяков: «Вполне вероятно, что «Оренбург» пройдёт «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков полагает, что «Оренбург» вполне может пройти динамовцев в Кубке России. Командам в Оренбурге предстоит сыграть в среду, 17 апреля. Так как команды играют в Пути регионов, этот матч оставит в турнире лишь одного соперника из двух.

«Оренбург» в приподнятом духе, набирают очки. Себя они не обезопасили, но чувствуют увереннее. Думаю, они дома в ближайшей игре Кубка страны фавориты. Вполне вероятно, что «Динамо» пройдут», - говорит Дьяков для Legalbet.

Напомним, что «Динамо» проиграло аж четыре матча из последних пяти официальных. А вот «Оренбург» проиграл с начала весны всего лишь один раз.