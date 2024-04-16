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ЦСКА дважды подряд забил в ворота «Балтики»

16 Апреля 2024 • 20:13 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
2:0
Балтика
1 1.78 X 3.70 2 4.90
2-й тайм

В эти минуты проходит первый тайм кубкового матча ЦСКА - «Балтика». Команда Владимира Федотова забила два гола подряд в ворота соперника. Счет был открыт с пенальти за игру рукой. Фёдор Чалов пробил под левую штангу, и голкипер едва не выручил. Тут же хозяева удвоили перевес, сначала удар Милана Гайича с передачи Аббосбека Файзуллаева был блокирован, а затем уже 21-й номер сам здорово сыграл на добивании.

Общий счет в противостоянии - 3:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика

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Комментарии (1) Все комментарии
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Levlimin
16 Апреля 2024 в 20:28
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