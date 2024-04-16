Александр Горшков: «Спартаку» в игре с «Зенитом» будет нечего терять»

Александр Горшков, бывший игрок питерского «Зенита» предположил, почему «сине-бело-голубым» в ответном матче со «Спартаком» в Кубке России будет непросто.

«Спартаку» нечего терять, им нужна реабилитация за последние неудачи. В игре с «Зенитом», лидером и очень принципиальным соперником, футболисты захотят себя показать», - говорит Горшков Legalbet, добавив, что «Зениту» ни в коем случае нельзя расслабляться перед этим матчем.

Напомним, в минувшее воскресенье «Спартак» остался без Гильермо Абаскаля, испанского тренера уволили со своего поста. Исполняет обязанности главного тренера Владимир Слишкович. В первой встрече питерцы в Москве обыграли оппонентов - 2:1.